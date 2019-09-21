ميريهان حسين بإطلالة جريئة في جلسة تصوير جديدة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
خضعت الفنانة المصرية ميريهان حسين، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصورة الفوتوغرافية عزة مراد، ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.
ميريهان حسين، اختارت فستان للجلسة مشقوق لأعلى الساق، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها مما زاد من جمالها.
من ناحية أخرى تشارك ميريهان حسين، في بطولة مسلسل “نصيبي وقسمتك”، في الحلقات التي تحمل اسم “اكدب عليا شوية”، وعدد حلقاتها خمس حلقات، و يشارك فى بطولتها بجانب ميريهان حسين، و مراد مكرم، و مؤمن نور وأمير شاهين والمغربية طاهرة، واللبنانية صبا الرفاعي.
كما تتشارك في مسلسل “قيد عائلي” والمعروض الجزء الثاني منه خلال الوقت الحالي.
الفنانة الشابة نافست في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل «علامة استفهام»، مع الفنان محمد رجب، وحقق العمل نسبة مشاهدة لا بأس بها.
مسلسل «علامة استفهام»، بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم ميريهان حسين، وهيثم أحمد زكي، وإدوارد، وجيهان خليل، وجينا سمن، ومن تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجي، ويعتمد على الإثارة.
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