ابنة نجلاء فتحي في مهرجان الجونة برفقة زوجها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أنهى المخرج محمد خضر خلافه مع إدارة مهرجان الجونة، وحضر حفل افتتاح الدورة الثالثة للمهرجان برفقة زوجته ياسمين أبو النجا، ابنة الفنانة نجلاء فتحي.

خضر نشر صورة له مع زوجته عبر حسابه الخاص، وكتب: «إنطلاقا من مبدأ حسن النية.. تم اليوم وضع حد بصورة ودية ونهائية لسوء التفاهم بيني وبين السادة منظمي مهرجان_الجونة_السينمائي، مع خالص تمنياتي لهم بالنجاح والتوفيق».

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وكان محمد خضر قد صرح بعد الدورة الأولى أن الفنانة بشرى وعمرو منسي قد سرقا فكرة مهرجان الجونة وأبعداه عن الصورة تماما.

وقال خضر في الفيديو إنه كانت تجمعه صداقة بالفنانة بشرى وعرض عليها أن تتوسط عند نجيب ساويرس لتنفيذ مهرجان الجونة، وبعد بدء العمل أطاح به شركاؤه في الشركة قبل تنظيم الدورة الأولى ببضعة أشهر.

وقد صرحت بشرى وقتها أن كل الحقوق المعنوية والأدبية هي ملك لشركة أوراسكوم التي يملكها السيد نجيب ساويرس، وأنها لم تكن سوى منفذة، وأنها ليس لها أو أي شخص آخر أي حقوق أخرى.

يٌذكر أن نجلاء فتحي اختفت عن الأنظار بعد وفاة زوجها الصحفي حمدي قنديل، وتعرضت بعدها لأزمة صحية، ولم تنجب نجلاء إلا ابنتها ياسمين من زوجها سيف أبو النجا.