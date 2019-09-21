ريهام عبدالغفور برفقة شقيقها بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي برفقة شقيقها.

الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع «أنستجرام»، نشر صور لريهام برفقة شقيقها الأكبر، والذي لم يظهر للجمهور من قبل.

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ريهام عبدالغفور اختارت لها فستان مختلط الألوان، مكشوف الكتفين، ووضعت ماكياج ناعم خفيف، وبدت متألقة جدا.

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومنهم يسرا، ليلى علوي، كندة علوش، عمرو يوسف، شريف منير، شريف رمزي وزوجته، كريم فهمي، نجلاء بدر، رشا مهدي، منى زكي، رانيا يوسف.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما.