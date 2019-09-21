الفنان عماد زيادة يستقبل مولودته الجديدة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقبل الفنان المصري عماد زيادة مولودته الجديدة والتي أطلق عليها اسم «تاليا».

عماد نشر صور له مع زوجته من المستشفى بعد أن وضعت ابنتها، كما نشر صور له مع مولودته الصغيرة.

زيادة تلقى عدد كبير من مباركات وتهاني جمهوره من خلال حسابه الشخصي على «فيس بوك».

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الفنان والمنتج عماد زيادة قد أبرم تعاقد مع رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رجل الأعمال تامر مرسى، للحصول على حق عرض مسرحية “أهلا رمضان”، من بطولة الفنان محمد رمضان، عبر قنوات إعلام المصريين.

عماد زيادة شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «ولد الغلابة»، مع أحمد السقا، مي عمر، إنجي المقدم، ومن إخراج محمد سامي.

كما شارك الفنان من قبل في مسلسل «نسر الصعيد»، و«الأسطورة»، والذي قام ببطولتهما الفنان محمد رمضان، وعدد من نجوم الفن.

وقد لفت الفنان الأنظار إليه بعدما شارك من قبل في مسلسل «أستاذ ورئيس قسم»، مع الفنان عادل إمام.