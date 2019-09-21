يسرا في أول ظهور فني لها بعد رحيل والدتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية يسرا، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، والتي تحمل اسم “السينما الإنسانية”، وذلك في أول ظهور فني لها بعد وفاة والدتها.

يسرا، أطلت على السجادة الحمراء بإطلالة سوداء، وتحدثت عن والدتها الراحلة قائلة: “هي دي سنة الحياة والحزن عمره ما بيروح، وعايزاها تكون فخورة دايمًا بيا زي ما كانت في حياتها”.

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وأكدت أن عودتها للمشاركة في المهرجان بسبب واجبها تجاة بلدها وتجاة المهرجان، والذي أوضحت أنها لم تستطع ان تقوم بكل دورها فيه بسبب ظروف وفاة والدتها واعتبر ت نفسها ضيفة شرف عليه.

وأشارت: “المهرجان دايما بيكبر وبيشد حيلة ومعمول فيه مجهود كبير بشكل يشرف”، مؤكدة أن افتتاح مركز للمؤتمرات للعام المقبل هو من نجاح المرهجان، والذي فتح مجال غير عادي لافتتاح أكثر من سينما وغيرها.

كما وجهت رسالة تهنئة خاصة للفنان المصري محمد هنيدي، على تكريمه ضمن فعاليات المهرجان، مؤكدة أنه يستحق التكريم كما أنها سعيدة جدا بالنجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، واشادت بفيلمه الأخير “علاء الدين”.