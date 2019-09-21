زوجة المطرب «أبو» تلفت الأنظار بحملها على السجادة الحمراء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

حرص المطرب المصري أبو على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة برفقة زوجته.

زوجة المطرب المصري لفتت الأنظار على السجادة الحمراء بارتدائها فستان كشف عن حملها في الشهور الأهيرة بطريقة واضحة.

المطرب الشاب احتفل بزفافه على نهال لهيطة بعد نجاح أغنية «3 دقات» نجاحا كبيرا.

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يذكر أن أبو ويسرا، قدما معًا أغنية «3 دقات»، في الدورة الأولى من مهرجان الجونة السينمائي، التي كانت سببا في شهرته بعد تحقيقها 376 مليون مشاهدة حتى الآن على موقع «يوتيوب».

ويعكف أبو حاليًا على التحضير لمجموعة من الأغاني ليطرحها خلال الفترة المقبلة ستكون أولها أغنية «شربات»، التي سيطرحها خلال أيام، ومن المقرر أن تخرجها مريم أبو عوف وهى التى أخرجت أيضا كليب أغنية «3 دقات».

حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي حضره عدد كبير من نجوم الفن ومنهم يسرا، ليلى علوي، روجينا، أشرف زكي، داليا البحيري وزوجها، منى زكي، شريف منير، شريف رمزي، بشري، رشا مهدي.