توفيق عبدالحميد: فكرت في تحويل سيارتي لتاكسي لأنفق على أسرتي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري توفيق عبدالحميد، بعض الأمور الصعبة التي عاشها في حياتها للمرة الأولى.

توفيق عبدالحميد، قال خلال لقائه في برنامج “صاحبة السعادة”، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc: “مررت بفترة صعبة ولم يكن يُعرض عليّ أعمال فنية للمشاركة بها لدرجة أنني فكرت في تحويل سيارتي إلى تاكسي لألبي احتياجات أسرتي”.

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وأضاف، أن مشاركته في مسلسل “حديث الصباح والمساء” فتحت له أبواب النجومية وعرضت عليه الكثير من الأعمال.

وتابع: «أثناء مشاركتي في مسلسل (حضرة المتهم أبي) نشأت بيني وبين الراحل نور الشريف صداقة قوية .. وقال لي : “كيف استطعت أن تظل خلال 20 عاما في مرحلة عنق الزجاجة حتى استطعت إثبات وجودك في مجال التمثيل، أتحداك أن يستطيع فنان في جيلك أو الأجيال القادمة أن يستطيع الصمود طوال هذه الفترة”.

كما أكد أنه انسحب من رئاسة المسرح القومي ليس لأنه رجل غير محارب، ولكن نظرًا لمواجهة العديد من المشكلات المتراكمة وبدلا من أن يقف الجميع بجواره وجد نفسه سوف يقوم بمقاومة العديد من الأشخاص بمفرده.