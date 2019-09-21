- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
فتحت الفنانة المصرية نشوى مصطفى ألبوم ذكرياتها، وشاركت جمهورها في صورة قديمة لها.
نشوى نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «الصورة دي كان عندي فيها 18 سنة ياااه ع السنين اللي بتجري».
صورة نشوى وهي في هذا السن حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها من خلال تعليقاتهم عبر موقع «أنستجرام».
جمهور الفنانة المصرية تغزلوا في جمالها في هذا السن، كما أكد عدد كبير من الجمهور أن مامحها لم تتغير كثيرا مع مرور السن.
نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنتها مريم يوم الخميس 12 سبتمبر، وحضره بعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفني ومنهم ياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة ومصطفى قمر وسلوى محمد علي وغيرهم.
كما حققت نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الأولى التي قدمتها في حفل زفاف ابنها عبد الرحمن والذي أقيم في يوليو الماضي، وتجاوزت 5 ملايين مشاهدة.
وسبق أن حققت نشوى نجاحا كبيرا في زفاف نجلها من خلال أغنية قدمتها حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور.
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.