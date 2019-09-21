نشوى مصطفى في سن الـ 18 من عمرها.. شاهد جمالها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة المصرية نشوى مصطفى ألبوم ذكرياتها، وشاركت جمهورها في صورة قديمة لها.

نشوى نشرت الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «الصورة دي كان عندي فيها 18 سنة ياااه ع السنين اللي بتجري».

صورة نشوى وهي في هذا السن حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها من خلال تعليقاتهم عبر موقع «أنستجرام».

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جمهور الفنانة المصرية تغزلوا في جمالها في هذا السن، كما أكد عدد كبير من الجمهور أن مامحها لم تتغير كثيرا مع مرور السن.

نشوى مصطفى احتفلت بزفاف ابنتها مريم يوم الخميس 12 سبتمبر، وحضره بعض الأصدقاء المقربين من الوسط الفني ومنهم ياسر جلال ومها أحمد وزوجها مجدي كامل ومنال سلامة ومصطفى قمر وسلوى محمد علي وغيرهم.

كما حققت نجاحًا كبيرًا من خلال أغنيتها الأولى التي قدمتها في حفل زفاف ابنها عبد الرحمن والذي أقيم في يوليو الماضي، وتجاوزت 5 ملايين مشاهدة.

وسبق أن حققت نشوى نجاحا كبيرا في زفاف نجلها من خلال أغنية قدمتها حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور.