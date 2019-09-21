كريم فهمي برفقة زوجته ويستفز منتقديه بهذه الطريقة.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري كريم فهمي، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع “غنستجرام”، بصورة حديثة له برفقة زوجته، وقام باستفزاز منتقديه بإخفاء وجهه ووجه زوجته.

كريم فهمي، علق على الصورة قائلًا: “حد ليه شوق في حاجة؟، مساء الفل علي المحترمين ولاد الناس المتربية”.

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الصورة حصدت على العديد من التعليقات من قبل النجوم ومنهم شقيقه الفنان أحمد فهمي الذي علق عليها قائلًا: “والله أنت محترم عليهم”.

و جاءت الصورة بعد الانتقادات التي تعرض لها كريم فهمي بسبب إخفائه وجه طفلتيه وتعرضهما للعديد من الانتقادات من قبل بعض المتابعين ومنهم من وصفت شعرها بسلك المواعين، ورد شقيقه أحمد على التعليق بألفظ خارجة انتقدها فيها بشدة على تنمرها على الطفلتين، الامر الذي دعا الفتاة لحذف التعليق على الصورة.

وكان الفنان المصري كريم فهمي قد رزق بابنته الثالثة من زوجته دانيا البناوي في شهر أغسطس الماضي، وأعلن كريم هذا الخبر السعيد، عبر حسابه الشخصي على موقع «انستجرام»، وكتب معلقا: «الحمد لله ربنا رزقنا بجميلة فهمي، كانوا يومين صعبين قلق وحضانة وتعب أعصاب».