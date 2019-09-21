أحمد الفيشاوي يبكي بسبب صورة لوالده في مهرجان الجونة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

خصص مهرجان الجونة السينمائي جزء من حفل الافتتاح لإحياء ذكرى نجوم الفن الذين رحلوا عن عالمنا خلال هذا العام.

فخلال الحفل تم عرض صور النجوم الراحلون خلال العام الحالي، على نغمات أغنية “بنلف” التي قدمتها الفنانة السورية فايا يونان، وكان من بينهم الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، الذي وافته المنية في شهر يوليو الماضي.

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وبمجرد عرض صورة فاروق الفيشاوي وقف نجله الفنان أحمد الفيشاوي، ورفع يده لإلقاء التحية على والده الراحل، ولم يتمالك دموعه التي غلبته في لقطة مؤثرة، وكان بجواره زوجته التي وقفت أيضا تقديرا لحماها الراحل.

ويعد هذا هو أول ظهور للفنان أحمد الفيشاوي، في مهرجان بعد رحيل والده الفنان فاروق الفيشاوي، وقد أثار الفنان الشاب الجدل بتقبيله لزوجته على السجادة الحمراء، مثلما فعل العام الماضي وأثار انتقادات واسعة.

يذكر أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي كان قد رحل عن عالمنا يوم 25 يوليو بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 67 عامًا.