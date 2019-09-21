هنا الزاهد تقضي شهر العسل في المستشفى.. وأحمد فهمي يكشف ما حدث.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

صدم الفنان المصري أحمد فهمي جمهوره بنشره صورة لعروسه الفنانة هنا الزاهد، وهي راقدة على سرير المرض بأحد المستشفيات، وذلك خلال قضائهما شهر العسل.

الفنان المصري أرفق الصورة بتعليق قال فيه: “عامة انا مليش فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالى شوية بهزر مع صحابى الزماكاوية عالماتش .. بس احنا برا مصر انا وهنا و بقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا”.

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وأرجع فهمي ما حدث لهنا للحسد، قائلا: “بجد فى ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوهم عننا و عن الفرح و عن تدخلى فى شغل هنا و الغريب ان فى بعض الزملاء خاضو فى حياتنا الشخصية “.

واختتم كلامه قائلا: “بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى”.