شكرا لقرائتكم خبر عن "العين فلقت الحجر".. هنا الزاهد تتعرض لوعكة صحية بعد أيام من زواجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرضت الفنانة هنا الزاهد لوعكة صحية وهى حاليا ترقد فى أحد المستشفيات ونشر زوجها الفنان أحمد فهمى صورة لها على صفحة الانستجرام أثناء رقودها ثم حذفها بعد ذلك.

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هناالزاهد

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وعلق فهمى على الصورة قائلا: "عامة أنا ماليش فى الحركات دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا أنزل صور زى دى وبقالى شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية على الماتش، بس إحنا برا مصر "أنا وهنا" وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان "هنا" تعبانة ودلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا.. بجد فى ناس مركزة أوى أوى أوى معانا لدرجة إن فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش أى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسألوهم عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا... بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها وربنا يديم النعمة.. أما بجد اللى مركزين أرجوكوا الحياة مش ناقصة.. إحنا فى شهر العسل وبايتين أهو فى المستشفى".





وكان حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد وأحمد فهمى قد أقيم مؤخرًا، فى أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وحضره عدد كبير من النجوم والإعلاميين منهم "أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومنى الشاذلى وعمرو يوسف وكندة علوش، وأشرف عبد الباقى، وهشام ماجد، ولبلبة، وعلاء مرسى، والناقد طارق الشناوى، وعمرو الليثى، وإسلام جمال، وخالد عليش، وحارس الأهلى السابق أمير عبد الحميد، وكريم عفيفى".