شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الصاوى ومني زكي وغادة عادل وميس حمدان في عرض فيلم "ستموت في العشرين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم ونجمات الفن علي الحضور للسجادة الحمراء في عرض الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" الذى يشارك فى مسابقة الأفلام الروائية بمهرجان الجونة السينمائى، منهم، خالد الصاوى وزوجته وميس حمدان، اروي جودة، درة، تارة عماد، غادة عادل، مني زكي، صبا مبارك، كندة علوش، ايمان العاصي، كريم قاسم، جميلة عوض، احمد داوود، بشري، ريهام عبد الغفور، تامر حبيب، شريف رمزي وزوجته ريهام ايمن، حسن الرداد وايمي سمير غانم، عبد الرحمن ابو زهرة، المخرج مروان حامد، ياسمين صبرى.

وحضر عدد من نجوم الفن علي السجادة منهم، المخرج امير رمسيس، مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، لقاء الخميسي، الهام شاهين وصفية العمري، نور اللبنانية، نسرين طافش، سارة التونسي، محمد كريم، شيرين رضا، ناهد السباعي ووالدتها، روجينا.

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"ستموت فى العشرين" هو الفيلم الروائى الطويل الأول للمخرج السودانى أمجد أبو العلاء، المستوحى عن قصة "النوم عند قدمى الجبل" للكاتب الروائى حمور زيادة، إذ يولد مزامل فى قرية سودانية تسيطر عليها أفكار الصوفية، تصله نبوءة تفيد بأنه سيموت فى سن العشرين، فيعيش أيامه فى خوف وقلق إلى أن يظهر فى حياته سليمان، وهو مصور سينمائى متقدم فى العُمر، فهل سيخرج مزامل من الكابوس الذى أصبح ملازمًا له وكيف سيعيش حياته وهو محاصر بأقاويل عن موته القريب؟.

ويعتبر هذا الفيلم الروائى الأول فى تاريخ السودان منذ 20 عامًا، والسابع فى تاريخها، ولاقى اهتمامًا عالميًا وحصل على منح مالية من عدة جهات مثل مهرجان برلين السينمائى، ومنحة من بيروت، إضافة إلى منحة "سور فاند" النرويجية، كما عرض مؤخراً فى مهرجان فينسيا السينمائى ضمن قسم "أيام فينسيا".

وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، أمس الخميس، بحفل افتتاح كبير حضره العديد من نجوم الفن المصريين والعرب، وتم تكريم المخرجة الفلسطينية مى المصرى، والإعلام عن إبرام اتفاقية بين المهرجان ومنظمة اليونيسيف، كما شهد الحفل مشاركة الفنان المصرى الكندى العالمى مينا مسعود فى الحفل وتسليم الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية "EDA"، وذلك عن فيلمها "آدم"، الذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا