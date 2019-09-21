شكرا لقرائتكم خبر عن النجم شون بين: سأرفض أى عمل يتم قتلى فيه بعدما قتلت 23 مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

صرح الممثل شون بين، صاحبة شخصية "نيد ستارك" فى المسلسل الأسطورى Game of thrones، لمجلة "The sun " البريطانية قرر رفض أى عمل مستقبلى سيتم قتل شخصيته فيه لانه سئم من هذا الوضع بعدما تم قتله فى 23 مرة فى أعمال سابقة .

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وقال بيين ، أنه بعد 35 عامًا في العمل ، اتخذ هذه الخطوة المهنية الشجاعة ، مضيفا " المعجبون يعرفون أن شخصيتى فى العمل ستموت لأنى من يقوم بالدور ، وعلى التخلى عن ذلك و البدء فى البقاء على قيد الحياة