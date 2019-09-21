نجوم "أخوات السلاح" يتألقون على السجادة الحمراء بـ"الجونة السينمائي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

حضر أبطال الفيلم الفرنسي "أخوات السلاح" العرض الأول له ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وتألقوا على السجادة الحمراء.

وتدور أحداث فيلم "أخوات السلاح" في أرض مليئة بالحروب، ويتتبع الفيلم قصة امرأة إيزيدية شابة تم بيعها كجارية لمسلحي تنظيم داعش المتطرف، وتهرب المرأة وتقرر الانضمام إلى القوات الكردية فى حربها ضد داعش، وضمن فرقة مكونة من متطوعين عالميين.

الفيلم من إخراج كارولين فورست، وحضر عرض الفيلم إلبى جانب صناعه، عدد من نجوم الفن في مصر، منهم الفنانة بشرى، ورانيا يوسف.

يُذكر أن عرض الفيلم في الجونة السينمائي هو العرض الأول له، ومن المقرر عرض الفيلم تجاريا يوم 9 أكتوبر في فرنسا.