مخرج "ستموت في العشرين": يهمني عرض الفيلم بمصر وشكرًا لمن ساهموا فيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قدم انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة السينمائي العرض العربي الأول للفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، المشارك ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان.

وقال انتشال "أمس كان الافتتاح واليوم بداية السينما، ومفيش أجمل من أن عرض في العاشرة والنصف مساء تكون قاعته شبه مكتملة بالجمهور".

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وأضاف "(ستموت في العشرين) هو سابع فيلم روائي في تاريخ السينما السودانية، وجولته بدأت بفينيسيا وتورنتو وبعدها الجونة وهيروح في كل انحاء العالم"، لافتا إلى أنه فاز بجائزة أسد المستقبل، ودعا المخرج للصعود على المسرح.

وقال مخرج الفيلم أمجد أبو العلاء "يعنيني جدا عرض (ستموت في العشرين) في مصر وأتشرف بدعوة نجوم الفيلم للمسرح، وكذلك المنتجين والعاملين به"، مستغلًا الفرصة لشكر كل من يقف على المسرح وساهم في تقديم ولو شيء بسيط بالعمل، خاصة مونتيرة الفيلم التي تعرضت لحادث تسبب في كسر قدمها، ورغم ذلك حرصت على الحضور.

شهد العرض حضور مجموعة كبيرة من نجوم الفن، منهم "درة، كندة علوش. منى زكي، إلهام شاهين، صبا مبارك، أروى جودة، بسمة، دانا حمدان، ميس حمدان، سلوى محمد علي، تامر حبيب، المخرج محمد سامي، مي عمر، خالد الصاوي، محمد حفظي".