نجوم الفن يحضرون الفيلم السوداني "ستموت في العشرين" بمهرجان الجونة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

توافد عدد من نجوم الفن على السجادة الحمراء للفيلم السوداني "ستموت في العشرين"، والمعروض ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة على مسرح المارينا في مهرجان الجونة السينمائي.

وشهد العرض حضور "لقاء الخميسي، إلهام شاهين، المخرج يسري نصر الله، ميس حمدان، دانا حمدان، صفية العمري، المخرج محمد سامي وزوجته مي عمر، روزالين البيه، سارة التونسية، نسرين طافش، ناهد السباعي، المنتجةناهد فريد شوقي".

كما حضر تامر هجرس، الفنانة شيرين رضا، منى زكي، أروى جودة، غادة عادل، روجينا، محمد كريم، درة، صبا مبارك".

"ستموت في العشرين" إخراج أمجد أبو العلاء، وهو الفيلم السابع في تاريخ السودان، ومأخوذ عن نص أدبي بعنوان "النوم عند قدمي الجبل".