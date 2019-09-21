إيشواريا راي حامل بطفلها الثاني..وماليكا أورورا غير جاهزة للأمومة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 21 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - يبدو أنّ نجمات بوليوود على استعداد تام للأمومة، وآخرهنّ النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan، بعكس النجمة ماليكا أورورا التي صرحت مؤخرًا أنها غير مستعدة للأمومة.



وفي التفاصيل أثارت صورة لممثلة بوليوود إیشواریا راي على الشاطئ مع زوجها أبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan، الجدل حول حملها بطفلها الثاني، وظهرت إيشواريا ببطن منتفخ قليلًا.



إيشواريا زادت من شكوك جمهورها حول حملها، بعدما نشرت مجموعة صور من حفل بيبي شاور.

الصورة التي أثارت الجدل لراي حول حملها

كما نشرت راي سلسلة جديدة من صور ليلة زفافها، حيث شوھدت مثل الملكة ، جالسة على العرش، بینما یقف أبهيشیك بجانبھا، ووالدتها فرندا راي بصحبتها.



وسأل أحد رواد وسائل التواصل الاجتماعي عما إذا كانت راي حاملًا أم لا. أجاب آخر: "لا ھي لیست كذلك".



وكتب ثالث: "أنا أيضًا أنتظر إنجاب إيشواريا طفل آخر."



يشار إلى أنّ راي وباتشان تزوجا في عام 2007، وكان زواجًا متوقعًا له الفشل من كثيرين بالوسط الفني، وقد استقبل الثنائي الطفلة الجميلة إراديا، في 16 نوفمبر 2011.



من جهة أخرى، كثير من النساء يحلمن بالأمومة، لكنّ النجمة الهندية الجريئة ماليكا شيرويت Malika Arora ترفض أن تصبح أمًّا، خوفًا من تحمّل المسؤولية.



ماليكا البالغة من العمر 42 عامًا، رغم استبعاد الأمومة من حياتها، ووسط جدول أعمالها المزدحم، خصصت وقتًا لابن أخيها الطفل رانشر لامبا، واصطحبته معها إلى مهرجان كان السينمائي هذا العام.

ماليكا أورورا

وقد ردت ماليكا حول سؤال عن الأمومة قالت: "أنا غير مستعدة لذلك، وإنها مسؤولية كبيرة لا أريدها. أنا غاضبة من مسؤولية طفل، إذا كان لديّ طفل، فيتعيّن عليّ التفكير في الطفل طوال الوقت. سوف أفكر في أيّ مدرسة وكل ذلك. أنا سعيدة بالطريقة التي أنا عليها."



وقد لا تكون منفتحة على إنجاب أطفال، لكنّ ماليكا، التي تواعد رجل الأعمال الفرنسي سيريل أوكسينفانس لبعض الوقت، مستعدة للحب والزواج مرة أخرى.



أضافت ماليكا، التي تلعب دور البطولة في سلسلة على الإنترنت بعنوان Booo Sabki Phategi وستظهر في فيلم "Par kaam se fursat mile" مع راجات كابور: "أنا عزباء ولكني أريد أن أكون في حالة حب، الرومانسية رائعة وهي ملهمة."