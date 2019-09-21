صورة.. الفنان ضياء عزيز يلازم السرير الأبيض ويطلب الدعاء له

نشر الفنان ضياء عزيز صورة له وهو على السرير الأبيض بالمستشفى، الذي أدخل إليه بسبب وعكة صحية. وطلب الفنان عزيز عبر تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” من الجميع الدعاء له بأن يمنّ الله -تعالى- عليه بالشفاء.

من جهته، نشر معهد مسك للفنون الذي يعمل تحت رعاية مؤسسة مسك الخيرية تغريدة على حسابه قال فيها: “نتمنى للفنان ضياء عزيز دوام الصحة والعافية، وندعو الله أن تلازمه السلامة أينما حل”.

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