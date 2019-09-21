بالفيديو: مريم حسين تواجه موقفاً صعباً في لندن والشرطة لا تستجيب

ظهرت الفنانة مريم حسين في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وكشفت فيه ما حدث معها في العاصمة البريطانية لندن.

ونبهت متابعيها إلى ضرورة الانتباه في حال الذهاب الى هنالك وخصوصاً في ما يتعلق بالمجوهرات والساعات والمال.

وكشفت أنها تعرضت للسرقة رافضة ذكر التفاصيل ومضيفة أنها استدعت الشرطة التي رفضت اخذ بصمات الأصابع بسبب وجود عدد كبير من الناس في المكان.

ولفتت إلى أنه لم يعد بإمكانها فعل اي شيء، وأنها أرادت فقط إيصال الرسالة وتحذير الجميع. إلا أنها لم تلق الكثير من التعاطف من قبل المتابعين.

ويشار إلى أن هؤلاء تداولوا في وقت سابق مقطعاً مصوراً ظهرت فيه للمرة الأولى والدة الفنانة وجدتها.

وبدتا وهما تعزفان على انواع مختلفة من الطبلة، ما أحدث ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.