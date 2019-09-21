بعد تدهور حالة هنا الزاهد الصحية.. تصرف مفاجئ من أحمد فهمي



قام الفنان أحمد فهمي، بحذف الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على انستجرام، وظهرت فيها زوجته الفنانة هنا الزاهد وهي ترقد على سرير بالمستشفى بعد تدهور حالتها الصحية.

جاء ذلك بعد دقائق قليلة، من نشر أحمد فهمي صورة لـ هنا الزاهد وهي ترقد في أحد المستشفيات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلق أحمد فهمى على الصورة قائلا: "عامة انا مليش

فى الحركات البيئة زى دى خالص ولا عمرى كنت هجيب سيرة ولا انزل صور زى دى و بقالي شوية بهزر مع صحابى الزملكاوية عالماتش".

وتابع: " بس احنا برا مصر انا وهنا وبقالنا يومين بنروح لدكاترة عشان هنا تعبانة و دلوقتى رحنا لتالت مرة عشان تعبت تانى جدا .. بجد

فىه ناس مركزة اوى اوى اوى معانا لدرجة ان فى مهرجان (مش الجونة) كان من كام يوم مبيسألوش اى حد من الزملا عن الجائزة اللى واخدها لا بيسالوها عننا وعن الفرح وعن تدخلى فى شغل هنا والغريب ان فيه بعض الزملاء خاضوا فى حياتنا الشخصية".

واضاف: "بجد شكرا جدا لكل الناس اللى فرحنالنا من قلبها و ربنا يديمكو نعمة .. أما بجد اللى مركزين ارجوكوا الحياة مش ناقصة .. احنا فى شهر العسل و بايتين اهو فى المستشفى".

