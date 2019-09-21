شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مينا مسعود يغنى لـ عبد الحليم حافظ فى كواليس فيلم علاء الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد حالياً النجم العالمى مينا مسعود ذو الأصول المصرية فى مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة، وهو فى قمة نجوميته بعدما نجح فيلمه الأخير علاء الدين الذى قام ببطولته، وحقق إيرادات كبيرة بمختلف البلدان حول العالم، ما خلق له نجومية كبرى لم تنسه أبداً أصوله المصرية الذى دوماً ما يعلن عن اعتزازه به وتأثره بالفن المصرى دائماً.

مينا مسعود الذى ترك الطب من أجل الفن فاجأ العالم من قبل حينما ظهر على السوشيال ميديا وهو يغنى لـ عبد الحليم حافظ أغنية (جانا الهوى) خلال كواليس فيلم علاء الدين.

يذكر أن مهرجان الجونة انطلق فى التاسع عشر من سبتمبر وسيستمر حتى السابع والعشرين من الشهر ذاته بحضور أغلب النجوم والنجمات، كما يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، الذى يجعل عدد الأفلام المشاركة فى برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.