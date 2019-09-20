تراند اليوم : باريس هيلتون تعلق علي إطلالة مي عمر الساحرة في مهرجان الجونة ب3 قلوب

نالت إطلالة مي عمر، خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إعجاب النجمة العالمية باريس هيلتون.

وتفاعلت باريس هيلتون، بصورة مي عمر علي السجادة الحمراء.

وعلقت علي الصور بوضع 3 قلوب بلون الفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح.

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مي عمر أكدت أن “تعليق نجمة عالمية بحجم باريس هيلتون علي اللوك الذي ظهرت به في حفل الافتتاح اعتبره تكريما خاصا لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم بإطلالتهن وأشكرها علي هذا الاهتمام بمتابعتي عبر الانستجرام، وأقول لها شرف لي أن أرى تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك”.

جدير بالذكر أن الفستان من تصميم زهير مرادوستايلست سيدريك حداد، والشعر يوسف الاشقر ومكياج سالي رشيد.