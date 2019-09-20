تراند اليوم : بدون تفاصيل .. هنا شيحة مكنتش هتحضر مهرجان الجونة لهذا السبب

انطلق مساء أمس الخميس، حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، بحضور عدد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب ‏والأجانب.

تألقت الفنانة هنا شيحة، خلال الحفل بفستان أسود بسيط وأنيق، وبرغم أن إطلالتها لم تثر الجدل حولها، كما حدث مع بعض الفنانات، إلا أنها قررت أن تكشف عن قصة ارتدائها ذلك الفستان.

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شاركت شيحة، متابعي حسابها الشخصي على موقع Instagram، صورة لها من حفل الافتتاح وهي تقف على السجادة الحمراء، وعلقت كاتبة: “امبارح كانت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، مش عايزة أقول تفاصيل كتير بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش هحضر”.

تابعت: ” بصراحه لقيت كل أصحابي بيحاولوا يساعدوني ويدورولي علي فستان بديل، في آخر لحظة مهند كوجاك، المصمم، جالي وجابلي فستان في عز الزحمة وللأسف مكنش مقاسي، شكرا كوجاك، صبا مبارك صديقتي اللي بجد أقدر أقول بميت راجل وجدعة جدا قالت للستايلست، ياسمين بجد أنقذتني امبارح، شكراً ياسمين الجدعة”.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎