تراند اليوم : حبيبي ياشيكو .. رسالة حب من أحمد الفيشاوي لشيكو في مهرجان الجونة

نشر الفنان احمد الفيشاوى صورة جديدة له على حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام” برفقة الفنان شيكو.

ظهر احمد الفيشاوى برفقة شيكو خلال فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة وعلق قائلًا “واحد من اصدقائي المفضلين والكوميدى العظيم يا حبيبي”.

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وانطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى أمس الخميس، فى حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري.

يذكر ان احدث اعمال أحمد الفيشاوي فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف ونسرين أمين واحمد داود من إخراج طارق العريان.