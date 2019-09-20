شاهدوا.. سبب بكاء يسرا وتامر حبيب في افتتاح مهرجان الجونة

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كتب امير فتحي في الجمعة 20 سبتمبر 2019 11:54 مساءً - بدأ مساء اليوم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، في مدينة الغردقة.
خلال الحفل عُرضت صور السينمائيين والفنانين الذين رحلوا عن عالمنا خلال العام الحالي، وقدمت المطربة فايا يونان أغنية “بنلف” التي كتبها ولحنها الراحل بليغ حمدي لعبد الحليم حافظ يوم وفاته.
تأثر السيناريست تامر حبيب بالأغنية وصور الراحلين وبكى خلال الحفل، وكذلك الفنانة يسرا التي بكت ووقفت تحية لهؤلاء النجوم الراحلين.
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