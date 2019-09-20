شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة هزار مينا مسعود ومنى زكى بمهرجان الجونة.. والنجم العالمى: "هو فين حلمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقط النجم العالمي المصري مينا مسعود، صورة تذكارية مع النجمة منى زكي أثناء حضوره لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة والذي يستمر في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر الجاري.

ونشر العالمي مينا مسعود صورته بصحبة مني زكي عبر خاصية الاستوري بحسابه الشخصي على إنستجرام وعلق عليها "جميلة كما هو الحال دائما"، وسأل أيضا عن النجم أحمد حلمي بنفس تعليق الصورة.

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وردت النجمة منى زكي أيضا عبر خاصية الاستوري من خلال حسابها علي "انستجرام"، قائلة: "كنت مفتقدة لقاءك، نحن نحبك وفخورين بيك".









و يشارك بمهرجان الجونة السينمائى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.