شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوز الأهلى.. حميد الشاعرى يحتفل على طريقة مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لافتة من الكابو حميد الشاعري وأصدقائه بعد فوز النادي الأهلي، احتفل بكأس السوبر المصري على طريقة مؤمن زكريا، تضامنا معه.

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