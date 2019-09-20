شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقيت حفل توزيع جوائز الـEmmys فى الوطن العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبقي يومان على حفل توزيع جوائز الـEmmys لعام 2019، الذى يعد أشهر حفلات توزيع جوائز في عالم الدراما بالعالم، ويتابعه عشرات الملايين من مختلف أنحاء العالم.

ويعرض الحفل فجر الإثنين المقبل 23 سبتمبر، الساعة 2 صباحًا بتوقيت مصر، والساعة 3 صباحًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 4 صباحًا بتوقيت الأمارات.

ويدخل سباق الأيمى لعام 2019 العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية الشهيرة ، التى نجح فيها مسلسل Game of thrones فى حصد رقم قياسي من الترشيحات وصل لـ 32 ترشيحًا، ليقفز عن آخر مشاركة له فى الترشيحات السابقة من 22 ترشيح، ليتربع على عرش أكثر المسلسلات تحقيقًا للترشيحات على مدار التاريخ بعد الفوز على مسلسل NYPD Blue الذى نجح فى حصد 27 ترشيحاً عام 1994.

وتضم قائمة الترشيحات الدرامية أيضًا كلاً من Better Call Saul، وBodyguard، ومسلسلKilling Eve ، ومسلسل Ozark ومسلسل Pose