صور| هكذا ظهرت رانيا يوسف في ثاني أيام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: نشرت الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، صورا لها من ظهورها في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي. وعلقت رانيا يوسف على الصور: "من ظهوري في ثاني أيام الجونة السينمائي". يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت فعالياته أمس الخميس، وتستمر حتى 27 من شهر سبتمبر الجاري.

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