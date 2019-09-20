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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
نشر السيناريست مدحت العدل، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة ينتقد بها عدم تسلم لاعبي الزمالك للميداليات بعد خسارة السوبر أمام الأهلي.
وكتب العدل، المعروف بتشجيع لنادي الزمالك: "لماذا لم يصعد لاعبو الزمالك لتسلم الميداليات؟.. فعلها لاعبو الأهلي في مباراة الكأس.. تصرف مرفوض وغير حضاري من لاعبين، المفترض انهم قدوة، يجب أن نفهم معني الرياضة الحقيقي".
وتُوج الأهلي بالسوبر المصري بعد الفوز على الزمالك 3-2، وغادر لاعبو الزمالك المباراة رافضين تسلم الميداليات، الأمر الذي أثار استهجان المتابعين للمباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت العدل مهاجما لاعبي الزمالك: "تصرف مرفوض وغير حضاري" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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