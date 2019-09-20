صور| منة فضالي: "موهبتي التظاهر بأنني بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشرت الفنانة منة فضالي، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" مجموعة صور لها وهي تلتقط سيلفي أمام المرآة. وكتبت منة فضالي في تعليقها على الصور:"موهبتي التظاهر كل يوم إنني بخير". يذكر أن منة فضالي، يعرض لها حاليا مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات "دي إم سي"، المسلسل من بطولة صلاح عبدالله، عزت العلايلى، بوسى وميرفت أمين.

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