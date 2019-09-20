"ولا فيه غيره يفرحني.. والكورة أجوان".. هكذا تفاعل نجوم الفن مع فوز الأهلي بكأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل نجوم الفن مع فوز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب نادي الزمالك بنتيجة 3- 2، التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية.

نرصد لكم في التقرير التالي أبرز تعليقات نجوم الفن:

سعد الصغير

كتب سعد الصغير، عبر حسابه على "إنستجرام" قائلا: "شوفتوا سهلة إزاي أهوه ولا كلام ولا رغي ولا أي حاجة، الفعل دايمًا للأسياد، نادي القرن العظيم، مبروك نادي الأهلي العظيم،السوبر أهلاوي".

أحمد صلاح السعدني

كتب أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه على"إنستجرام" قائلاً: "ولا فيه غيره يفرحني" .

رشا مهدي

كتبت الفنانة رشا مهدي، عبر حسابها على"تويتر" قائلة : "ماتش حلو.. بكل روح رياضية نقول، مبروك للأهلي وهارد لك للزمالك.. تتعوض إن شاء الله".

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مدحت العدل

هنأ المؤلف والسيناريست مدحت العدل، الأهلي بفوزه ببطولة السوبر على الزمالك، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "مبروك للأهلي السوبر، مباراة يستحقها، وهارد لك للزمالك".

نبيل الحلفاوي

كتب الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "ألف مبروك للنادي الأهلي السوبر المصري بعد فوزه ببطولة الدوري، وألف مبروك لرينيه فايلر بطولته الأولى مع الأهلي، والذي أعاد لنا الأهلي الذي نعرفه بحسمه للمباراة بثلاثة أهداف ملعوبة،

هاردلك للزمالك الذي حاول العودة في الشوط الثاني وقلص الفارق من خلال ضربات جزاء".

صلاح عبد الله

كتب الفنان صلاح عبد الله، عبر حسابه على"تويتر" قائلاً: "من قلب زمالكاوي ياجدعان، الأهل أهلي.. الكورة إجوان، مبروك يا أهلي ومصر أمان، تحيا مصر".