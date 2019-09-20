ميرهان حسين تعلن انتهاءها من تصوير"قيد عائلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

أعلنت الفنانة ميرهان حسين انتهاءها من تصوير دورها في مسلسل "قيد عائلي".

ونشرت ميرهان، صورة لها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "الحمد لله خلصنا تصوير آخر يوم في مسلسل قيد عائلي، أتمنى يكون دور سمر عجبكم، وعايزة أشكر كل فريق عمل المسلسل المحترمين، باي باي سمورة".

مسلسل "قيد عائلي" بطولة: عزت العلايلي، بوسي، ميرفت أمين، صلاح عبدالله، سيمون، محمد رياض، دينا فؤاد، ميرنا وليد، رامي وحيد، خالد سرحان، نضال الشافعي، هالة فاخر، أحمد التهامي، ميرهان حسين، ريم البارودي، إنعام سالوسة، صبري فواز، منة فضالي، محمد نجاتي، إيهاب فهمي، عمر الشناوي، هشام المليجي، سمير بدير، دنيا عبدالعزيز، كارولين عزمي، أميرة هاني، كريم عبدالخالق وغيرهم من النجوم، وهو من إنتاج شركة فنون مصر ومن سيناريو وحوار محمد رجاء وميشيل نبيل، وإخراج تامر حمزة.