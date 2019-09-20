صورة وفيديو| "كسبت الأهلي ولم تخسر الزمالك".. طفلة ذا فويس في مدرجات المباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

حرصت الفنانة أشرقت أحمد، طفلة برنامج ذا فويس، على حضور مباراة القمة من المدرجات.

وظهرت أشرقت أحمد في المباراة بتشيرت مقسوم لنصفين، نصفه للأهلي ونصفه للزمالك.

أشرقت أحمد، حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج، "ذا فويس"، وانتهت أشرقت مؤخرًا من تسجيل أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن تُصورها على طريقة الفيديو كليب في الفترة المُقبلة.

Advertisements

يُذكر أن الأهلي والزمالك يلعبان الآن في السوبر المصري، بعد تتويج الأهلي بالدوري والزمالك بكأس مصر، ويتقدم الأهلي 3-1.