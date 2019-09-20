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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
حرصت الفنانة أشرقت أحمد، طفلة برنامج ذا فويس، على حضور مباراة القمة من المدرجات.
وظهرت أشرقت أحمد في المباراة بتشيرت مقسوم لنصفين، نصفه للأهلي ونصفه للزمالك.
أشرقت أحمد، حصلت على المركز الثاني في ثاني مواسم برنامج، "ذا فويس"، وانتهت أشرقت مؤخرًا من تسجيل أغنية لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن المقرر أن تُصورها على طريقة الفيديو كليب في الفترة المُقبلة.
يُذكر أن الأهلي والزمالك يلعبان الآن في السوبر المصري، بعد تتويج الأهلي بالدوري والزمالك بكأس مصر، ويتقدم الأهلي 3-1.
كانت هذه تفاصيل خبر صورة وفيديو| "كسبت الأهلي ولم تخسر الزمالك".. طفلة ذا فويس في مدرجات المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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