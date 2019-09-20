"يوجع القلب".. هكذا نعى الحلفاوي طفل الزمالك الراحل

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تعليقا على خبر وفاة الطفل الزملكاوي أدهم في حادث سيارة، وهو في طريقة لملعب برج العرب لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.
وكتب الحلفاوي: "البقاء لله.. صورة الطفل يا حبيبي توجع القلب.. ربنا يشفي الأب ويصبر أهله".
وأكد أمير عزمى مجاهد، مدرب الزمالك السابق، نبأ وفاة الطفل الزملكاوى أدهم في حادث انقلاب سيارة في أثناء الذهاب لاستاد قمة السوبر المصرى، مضيفا أن والده في حالة خطيرة.
يُذكر أن الأهلي والزمالك يلعبان الآن في السوبر المصري، بعد تتويج الأهلي بالدوري والزمالك بكأس مصر، ويتقدم الأهلي 3-0.
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