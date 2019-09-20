شكرا لقرائتكم خبر عن باريس هيلتون تبدي إعجابها بإطلالة مى عمر فى افتتاح مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نالت الفنانة مي عمر، إعجاب النجمة العالمية باريس هيلتون بإطلالتها الخاصة خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة، وبمجرد نشر مي صور لها علي السجادة الحمراء تفاعلت باريس هيلتون وقامت بالتعليق علي إطلالتها ووضعت ثلاثة قلوب بلون الفستان الذي ارتدته في حفل الافتتاح.

وأعربت الفنانة مي عمر عن سعادتها بأنه نال إعجاب نجمة عالمية مثل باريس هيلتون، مؤكدة، أن تعليق نجمة بحجمها علي اللوك الذي ظهرت به في حفل الافتتاح يعتبر تكريما خاصا لأنها من أشهر النجمات اللاتي أبهرن العالم باطلالتهن ووجهت لها الشكر علي هذا الاهتمام قائلة: واقول لها شرف لي أن أري تعليقاتك عندي لأنني من معجباتك.

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و يشارك بمهرجان الجونة السينمائى 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.