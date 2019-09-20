شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون تعطى الضوء الأخضر لبدء تصوير مسلسل Lord of the Rings والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت شركة أمازون للانتاج السينمائى، الضوء الأخضر لمسلسل الخيال العلمى المرتقب Lord of the Rings، لبدء تصوير أولى حلقاته بداية من الشهر المقبل على أن يعرض نهاية العام القادم على الشبكة.
ومن المقرر أن يبدء تصوير أولى حلقات الموسم الأول من الرواية الشهير فى الغابات الخضراء داخل نيوزلندا، والتى ستشهد بداية أحداث تكاتف البشر ضد قوى الظلام.
وعلى سياق متصل كشفت بعض التقارير الأجنبية، عن أن الممثل ويل بولتر نجم مسلسل Black Mirror يقترب من الانضمام لطاقم عمل مسلسل Lord of the Rings، بعد سطوع نجمه فى الموسم الأخير للسلسلة.
ورفضت شركة أمازون التعليق على انضمام بولتر لطاقم عمل المسلسل بعد ان كشفت الصحيفة خبر المحادثات، وكانت قد كشفت "فاريتى" فى يوليو الماضى ان الممثلة الأسترالية ماركيلا كافينا، تجرى محادثات للانضمام للمسلسل وسرعان ما رفضت الشبكة المنتجة التعليق ايضاً على الخبر.
وكانت شركة أمازون قد كشفت فى نوفمبر عام 2017، عن نيتها فى إنتاج سلسلة Lord of the Rings فى عدة مواسم، بعد الانتهاء من شراء حقوق البث والكتابة من صناع السلسلة الأصليين، بعد انتهاء المسلسلة التاريخي Got، على أن تشمل تكلفة السلسلة الجديدة ما يقارب المليار دولار تطرح بداية من عام 2021.
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