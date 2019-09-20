تراند اليوم : شاهد.. أكرم حسني خاربها نوم في الجونة

قدم الفنان أكرم حسني أمس، أغنية “سيما”، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.‏

نشر أكرم حسني، اليوم، عبر حسابه الخاص على Instagram، صورة له من السيارة وهو مستغرقًا في النوم، وعلق عليها ‏ساخرًا: “يا بختك يا عم ده زمانه خاربها في الجونة”.‏

ليرد الفنان عمرو عبد الجليل على الصورة قائلًا: “زمانه خاربها نوم عادي ما اختلفناش”.‏

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 ‏وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال ‏تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع ‏عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.‎

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مؤخرًا بدأ أكرم حسني تحضيرات فيلمه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، استعدادا لبدء تصويره قريبا‎.‎

ونشر أكرم حسني عبر حسابه على‎ Instagram ‎صورة جمعته مع كل من المخرج شريف عرفة والمؤلف كريم بشير الذي ‏سيتولى كتابة الفيلم الجديد، وعلق عليها “قريبا‎”.‎

فيما كشف أكرم حسني لـFilFan.com ‎أنه تم الاستقرار على فكرة الفيلم الجديد الذي سيتعاون فيه مع كل من كريم بشير ‏والمخرج شريف عرفة، وأن الفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق‎.‎

وأوضح أكرم أن موعد بدء تصوير العمل واختيار باقي أبطاله سيتحدد بعد أن ينتهي المؤلف كريم بشير من كتابة النص كاملا، ‏وعليه سيتحدد موعد عرض الفيلم أيضا‎.‎

أما عن فيلمه “الوضة الضلمة الصغيرة”، والذي كان من المقرر أن يكون أول بطولة سينمائية لأكرم حسني، فكشف أكرم أن ‏المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على ذلك، وسيتحدد مصيره بعد تنفيذ مشروعه ‏الجديد مع المخرج شريف عرفة‎.‎



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