تراند اليوم : شاهد.. أكرم حسني خاربها نوم في الجونة

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قدم الفنان أكرم حسني أمس، أغنية “سيما”، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.
نشر أكرم حسني، اليوم، عبر حسابه الخاص على Instagram، صورة له من السيارة وهو مستغرقًا في النوم، وعلق عليها ساخرًا: “يا بختك يا عم ده زمانه خاربها في الجونة”.
ليرد الفنان عمرو عبد الجليل على الصورة قائلًا: “زمانه خاربها نوم عادي ما اختلفناش”.
يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.
مؤخرًا بدأ أكرم حسني تحضيرات فيلمه الجديد الذي يتعاون فيه مع المخرج شريف عرفة، استعدادا لبدء تصويره قريبا.
ونشر أكرم حسني عبر حسابه على Instagram صورة جمعته مع كل من المخرج شريف عرفة والمؤلف كريم بشير الذي سيتولى كتابة الفيلم الجديد، وعلق عليها “قريبا”.
فيما كشف أكرم حسني لـFilFan.com أنه تم الاستقرار على فكرة الفيلم الجديد الذي سيتعاون فيه مع كل من كريم بشير والمخرج شريف عرفة، وأن الفيلم من إنتاج هشام عبد الخالق.
وأوضح أكرم أن موعد بدء تصوير العمل واختيار باقي أبطاله سيتحدد بعد أن ينتهي المؤلف كريم بشير من كتابة النص كاملا، وعليه سيتحدد موعد عرض الفيلم أيضا.
أما عن فيلمه “الوضة الضلمة الصغيرة”، والذي كان من المقرر أن يكون أول بطولة سينمائية لأكرم حسني، فكشف أكرم أن المشروع تقرر تأجيله لظروف طارئة، وأنه اتفق مع منتج الفيلم وليد منصور على ذلك، وسيتحدد مصيره بعد تنفيذ مشروعه الجديد مع المخرج شريف عرفة.