تراند اليوم : الجمهور يسخر من إطلالة علا رشدي :شبه إيموشن الرقاصة بالواتساب.. والأخيرة تعلق

انطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب والأجانب.
كان من أبرز اللقطات خلال الحفل رقص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي على السجادة الحمراء، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الصور التي ترقص فيها “علا”، مشبهين إياها بـ”إيموشن” الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب.
من جانبها، علّقت علا على هذه التشبيه، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram، وعلّقت ساخرة: “أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده”.
يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.