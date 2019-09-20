تراند اليوم : الجمهور يسخر من إطلالة علا رشدي :شبه إيموشن الرقاصة بالواتساب.. والأخيرة تعلق

انطلق أمس الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بحضور حشد من الفنانين وصناع السينما والإعلام العرب ‏والأجانب.

كان من أبرز اللقطات خلال الحفل رقص الفنان أحمد داود وزوجته علا رشدي على السجادة الحمراء، حيث سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إحدى الصور‏ التي ترقص فيها “علا”، مشبهين إياها بـ”إيموشن” الراقصة الشهير عبر تطبيق واتساب.

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من جانبها، علّقت علا على هذه التشبيه، حيث نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram، وعلّقت ساخرة: “أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كده”.

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد عن 80 فيلما‎.‎‏