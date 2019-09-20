منى شداد تهدد مهاجميها: طفح الكيل ولن أسكت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هددت الفنانة الكويتية منى شداد مهاجميها، والذين يوجهون لها تعليقات مسيئة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

الفنانة الكويتية كتبت منشور، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “راح ابتدي أحول كل المسجات الغير محترمة والكلمات الغير لائقة للجرائم الإلكترونية للتحقيق”.

وأضافت: “لأنه صراحة طفح الكيل من التمادي علي بقلة الأدب من أشخاص للأسف ليس لديهم أخلاق ولا مبادئ، وعيب الكلام اللي ماله معنى، ارتقوا بكلام وهذي الرسالة لبعض الأكونتات المزيفة، وهالمرة ما راح أسكت”.

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وكانت الفنانة الكويتية منى شداد قد قالت في تصريحات سابقة إنها كثيرا ما تتعرض للتنمر وتعليقات سيئة، وذلك بسبب زيادة وزنها الكبيرة، وهو ما يحزنها كثيرا.

الفنانة الكويتية كشفت لأول مرة أن زيادة وزنها ليست بسبب كثرة الأكل كما يتصور البعض، ولكن زيادة وزنها تعود لحالتها الصحية السيئة.

منى قالت، خلال استضافتها في برنامج “توأم روحي” تقديم الإعلامي نيشان، إنها تعيش بكلية واحدة فقط، وتتناول أدوية كورتيزون، وأحيانا تخضع للعلاج الكيماوى، لافتة إلى أنها غير مضطرة أن تخبر الجمهور بكل هذا لمجرد أن تكسب تعاطفهم.

وأضافت أن التعليقات السيئة التى تتعرض لها تؤثر جدا على حالتها النفسية،مشيرة إلى أن تلك الانتقادات ليست فى محلها، حيث أن الجمهور ينتقدها بدون علم الاسباب الحقيقة وراء زيادة وزنها وظروفها الصحية الصعبة.