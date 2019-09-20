أول ظهور لابنة بسمة.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية بوسي شلبي متابعيها بمقاطع فيديو جمعتها بعدد من الفنانين في مطار القاهرة، استعدادا لسفرهم إلى مدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة.

الفنانة المصرية بسمة ظهرت في أحد مقاطع الفيديو وكان برفقتها ابنتها الوحيدة “نادية”، وعلى الرغم من محاولاتها لعدم إظهار وجه ابنتها، لكنها لم تفلح في ذلك، وظهرت ملامح الطفلة واضحة لأول مرة.

وكان عدد كبير من الفنانين قد سافروا إلى الجونة صباح الخميس، لحضور فعاليات المهرجان، والذي يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.

Advertisements

ومن بين الفنانين الذين توجهوا إلى هناك كل من الفنانة نجلا بدر، والكاتب مدحت العدل، والمنتج جمال العدل، والفنان أشرف زكي، والفنان أحمد الفيشاوي وزوجته، والفنان تامر هجرس، والفنان أحمد حاتم، والفنان شريف رمزي وزوجته ريهام أيمن، وغيرهم.

يذكر أن الفنانة بسمة كانت قد أعلنت طلاقها من زوجها عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة.

بسمة شددت على أنها على علاقة طيبة بطليقها، وأنهما يتشاركان في تربية ابنتهما “نادية”، حيث قالت: “أنا وعمرو على توافق تام كأصدقاء ومشتركين في تربية ابنتنا نادية بتفاهم كبير، وأعيش الآن في القاهرة مع أهلي وابنتي نادية”.