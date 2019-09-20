رانيا يوسف بإطلالة جريئة بمهرجان الجونة السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

رغم الضجة التي أحدثتها الفنانة المصرية رانيا يوسف من قبل في مهرجان القاهرة السينمائي بسبب ظهورها بلوك جرئ، إلا أنها اختارت في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي طلة لافتة أيضا.

رانيا يوسف ظهرت بفستان زيتي له شق طويل، شفاف كشف عن جسدها بشكل واضح، كما أن فتحة الفستان الأمامية أظهرت مفاتنها بطريقة واضحة.

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رانيا لفتت أنظار كاميرات التصوير، والتي التقطت لها الصور، كما انتبه الحضور لطلتها اللافتة.

وحضر حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي عدد كبير من النجوم ومنهم شريف منير، شيكو، عمرو يوسف، أحمد داوود وزوجته، كندة علوش، يسرا، ليلى علوي، رشا مهدي، بشرى، شريف رمزي، ريهام أيمن، إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد، وغيرهم من نجوم مصر والعالم العربي.

يُذكر أن رانيا يوسف ظهرت في مهرجان القاهرة بفستان فاضح عرضها للمساءلة القانونية، ولكنها استطاعت أن تثبت حسن نيتها، وعدم رغبتها في الظهور بهذا الشكل، واعتذرت لجمهورها.

رانيا بعد ذلك صرحت أن العري أصبح موضة، وأن أزمة الفستان حققت لها انتشارا واسعا، وأنها كفنانة مصرية يجب أن تظهر بشكل لائق.