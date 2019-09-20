عادل إمام يغيب عن مهرجان “الجونة” وهذا هو السبب

متابعة بتجـــــــــــرد: حرص الممثل عادل إمام على حضور فعاليات الدورتين السابقتين من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، إلا أنه غاب عن دورته الثالثة.
وأرجع العديد من المهتمين بأخباره غيابه عن المهرجان لعودته إلى تصوير مسلسله الجديد “فلانتينو”، والذي توقف تصويره خلال الشهور الماضية، ما أدى إلى عدم لحاقه بالعرض خلال شهر رمضان الماضي.
مسلسل “فلانتينو” يشارك في بطولته إلى جانب عادل إمام كل من داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتي، سليمان عيد، وحمدي الميرغني، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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