جورج كلوني من السودان: “على أميركا وأوروبا الحدّ من الفساد”

متابعة بتجــــــــــــرد: دعا الممثل الأميركي جورج كلوني المجتمع الدولي إلى “التدخل” لمكافحة الفساد في جنوب السودان، مندداً بالروابط التي تجمع شركات متعددة الجنسية ورجال أعمال وحكومات أجنبية بمسؤولين في البلاد.
وخلال تقديمه في لندن تقريراً لمنظمة مكافحة الفساد “ذي سينتري” التي شارك بتأسيسها، حضّ كلوني الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على المسؤولين عن الفساد وشبكاتهم في جنوب السودان.
وقال: “على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أن يفعلوا المزيد. لا أعرف ما إن كانوا قادرين على وضع حد للفساد، لكن يمكنهم بالتأكيد جعل الأمر أصعب على مرتكبيه”، متحدثاً خلال مؤتمر صحافي في لندن بحضور زوجته أمل المحامية في مجال حقوق الإنسان.
وفي تقرير مؤلف من 64 صفحة عنوانه “الاستيلاء على جنوب السودان”، اتهمت المنظمة غير الحكومية الأميركية عدداً من رجال الأعمال والشركات المتعددة الجنسية بأنهم “منتفعون من الحرب” ومتواطئون مع السياسيين والعسكريين في جنوب السودان في “تخريب أحدث دولة في العالم”.
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