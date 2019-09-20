أحمد الفيشاوي ينهمر بالبكاء في مهرجان الجونة

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متابعة بتجــــــــــرد: شارك الممثل المصري أحمد الفيشاوي في مهرجان الجونة السينمائي برفقة زوجته ندى الكامل.
وأثناء عرض صورة لوالده النجم الراحل فاروق الفيشاوي، لم يستطع تمالك نفسه، فانهمر بالبكاء، وذلك خلال عرض الفيلم التسجيلي الذي عُرض ضمن فعاليات المهرجان لرثاء النجوم الذين رحلوا.
وتجدر الإشارة إلى أن فاروق الفيشاوي رحل في 25 تموز من العام 2019، بعد صراع مع مرض السرطان.
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