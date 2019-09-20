رغم غيابه.. أحمد حلمي يدعم منى زكي في مهرجان الجونة

متابعة بتجـــــــــــــرد: نشر الفنان المصري، أحمد حلمي، مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع “إنستجرام”، يُظهر تقديم زوجته الفنانة منى زكي خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وذلك بهدف دعمها، خاصة أنه تغيب عن حضور الحفل.

وتظهر منى زكي في الفيديو خلال إلقاء كلمتها بحفل افتتاح المهرجان، وتقول: “اتفاقية منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل زي الجونة.. مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلة السينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز”.

وتتابع: “السينما بتحيي الإنسانية وتدي صوت لملايين الأطفال أصواتهم لسه مش مسموعة وترجعلنا الأمل في مستقبل أفضل”، لمشاهدة الفيديو اضغط هنا.

يشار إلى أن مهرجان الجونة السينمائي الثالث، يقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر/ أيلول، ويتكون برنامجه من 3 مسابقات رسمية (مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة)، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، بالإضافة إلى البرنامج الخاص.

ويعرض المهرجان قرابة 80 فيلما، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية، وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (نجمة الجونة، والشهادات) المقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة، كما يمتلك المهرجان ذراع الصناعة الخاصة به؛ منصة الجونة السينمائية.