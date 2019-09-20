نادين نسيب نجيم تضج جمالًا وأنوثة في باريس.. شراكة عالمية تجمعها مع هذه الماركة

متابعة بتجـــــــــرد: تتواجد النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تشارك في ورشة Artists Work التي تقيمها ماركة الماكياج الشهيرة Make Up Forever بمشاركة نخبة من خبراء التجميل العرب.

وأعلنت نادين عن تحضيراتها لمشروع مهم جدًا يجمعها بماركة Make Up Forever لمدة عامين مقبلين وذلك بعد حضورها للحفل الذي ضمّ عدد كبير من اخصائيي الماكياج العرب في باريس.

وقد تألقت نادين نسيب نجيم خلال الاحتفالية بفستان فضيّ أبرز أناقتها ورشاقتها، فبدت كعادتها بغاية الجمال وسرقت كل الأنظار نحوها.

يذكر ان هذا التعاون ليس الأول بين نجيم والماركة العالمية حيث ظهرت سابقًا ببرامجهم الرمضانية على موقع “يوتيوب”.