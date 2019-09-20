سيف نبيل في بيروت ومفاجأة بانتظار محبيه

بعد النجاح الباهر التي حققته أغنيته الأخيرة “إلك اشتاق”، يتواجد النجم سيف نبيل في بيروت حاليا للتحضير لسلسلة أعمال فنية جديدة سيطرحها قريبًا في الأسواق.

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وفي التفاصيل، كان قد اتجه سيف في اليومين الماضيين الى استديو الموزع عمر الصباغ، حيث سيتم التعامل معه في الأعمال القادمة وهي ليست المرة الأولى التي يتم فيها التعاون بين الطرفين.

وأكد سيف أنه يحضر لأعمال جديدة كليا ومختلفة عن أعماله السابقة ويعد محبيه أنها ستنال إعجابهم وستبصر النور قريبا جدًا على قناة اليوتيوب الخاصه به.

في موازاة ذلك، يستعد النجم سيف نبيل لإحياء حفل غنائي في 4 تشرين الأول في دبي ويذكر أنها المرة الثانية التي يحيي فيها سيف حفل في دبي، بعد النجاح الباهر الذي حققه ضمن حفل عيد الأضحى الفائت.