نادين ن. نجيم في أول نشاط فني لها بعد إعلان انفصالها

بعد أن أعلنت انفصالها بشكل راقٍ عن زوجها هادي أسمر، أطلت الممثلة نادين ن. نجيم على جمهورها في مجموعة “ستوريز” نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، حيث احتفلت مع إحدى شركات المكياج العالمية بمناسبة تحضيرها لمشروع جديد سيجمعها بها.

وقد أطلت نادين بفستان، من توقيع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، قصير ذات اللون الفضي البرّاق، واكمام طويلة، مع تسريحة شعر طبيعية ومكياج خفيف يتلاءم مع الفستان والجو الطاغي على الحفل، حيث أسرت بإطلالتها الجمهور المتابع وأبهرتهم بطبيعيتها وبساطتها وتألقها المعهود.

نادين ومن خلال الستوريز، اشارت إلى أنها متحمسة جدا للإعلان عن المشروع الجديد، خصوصًا أنها كانت تحضّر له منذ سنتين، ما زاد من حشرية الجمهور والمتابعين لمعرفة ما ستكشف عنه نجمتهم المفضلة.